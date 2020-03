Il farmaco anti-artrite che potrebbe aiutare nella lotta al coronavirus

Si fa sul serio per il tocilizumab, il farmaco biologico contro l’artrite reumatoide prodotto da Roche e che sembra dare buoni risultati nel contenere l’infiammazione polmonare da coronavirus. Partirà giovedì “un ampio studio di fase II su tocilizumab, saranno coinvolti 330 pazienti, per valutare rapidamente il possibile impatto del farmaco”. Lo ha detto Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, al punto stampa in Protezione Civile.

Lo studio, informa l’Aifa, è promosso dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’IRCCS di Reggio Emilia, e con la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa ed è frutto di una stretta collaborazione tra diverse istituzioni pubbliche per valutare l’impatto di questo farmaco (approvato per l’artrite reumatoide) che ha recentemente ricevuto segnalazioni di possibili benefici nei malati di coronavirus.

