il-festival-della-generazione-zeta-invade-il-foro-italico-di-roma

Lorenzo Marchetti e Virgo Red Carpet a Radio Zeta Future Hits 2024

Milano, 7 giu. (askanews) – Il Festival della Generazione Zeta ha fatto il suo trionfante ingresso presso il Foro Italico di Roma, trasformando l’atmosfera in un vortice di emozioni e adrenalina. Il tappeto rosso si è animato con l’arrivo dei cantanti più amati dalla giovane generazione, creando un’atmosfera di attesa e curiosità. La magia di questo evento è stata raccontata in diretta da Giulia Sara Salemi e Mario Vai, che hanno saputo catturare l’energia e l’entusiasmo dei partecipanti. La Virgo beauty room ha offerto uno sguardo privilegiato sulla bellezza unica di ogni artista, mentre il lineup stellare ha incantato la folla presente. L’ideatore del Radio Zeta Future Hits, Lorenzo Suraci, ha realizzato un evento indimenticabile che può essere rivissuto attraverso Rtl Play.Nella Virgo beauty room, uno degli aspetti più affascinanti del Radio Zeta Future Hits, gli artisti hanno avuto la possibilità di esprimere la propria unicità e personalità attraverso il loro look. Ogni artista è stato accolto nella room da un team di esperti truccatori, coordinato magistralmente dal direttore creativo di Virgo Cosmesi, Lorenzo Marchetti. Questo spazio è stato un vero e proprio laboratorio di creatività, dove sono stati realizzati look innovativi e originali, in linea con lo spirito giovane e all’avanguardista della maison Virgo. Gli artisti hanno potuto scegliere tra una vasta gamma di trucchi, colori e stili per creare l’immagine perfetta per il palco. Ogni artista ha avuto la possibilità di essere sé stesso o di sperimentare nuove sfaccettature della propria personalità. La Virgo beauty room è anche un luogo di relax e condivisione, dove gli artisti possono socializzare tra loro, scambiarsi consigli e supportarsi reciprocamente, prima dell’esplosione delle emozioni sul palco, In questo ambiente stimolante e accogliente, la bellezza diventa uno strumento per esprimere l’arte e la personalità di ogni artista.