il-figlio-di-cher,-elijah-blue-allman,-ricoverato-per-overdose

ROMA – Elijah Blue Allman, il figlio di Cher e Greg Allman degli Allman Brothers Band, è stato ricoverato in ospedale per overdose. A riportare la notizia è Tmz, secondo cui il 48enne sarebbe stato trasportato d’urgenza al Joshua Tree, in California, sabato mattina. Le sue condizioni non sarebbero critiche e anzi – secondo quanto scrive il sito – sarebbe stato molto fortunato a sopravvivere. Non è chiaro quali sostanze abbia assunto.

Le fonti sentite da Tmz riferiscono di una Cher preoccupata “al benessere del figlio” e impegnata a fornirgli “l’aiuto di cui ha bisogno”. Elijah- anche lui musicista- lotta da tempo contro la dipendenza dalle droghe. In un’intervista del 2014 ha rivelato di aver iniziato quando aveva solo 11 anni.

Nel 2023, Cher ha presentato istanza alla Corte Superiore di Los Angeles per diventare sua tutrice legale. Una richiesta motivata dal fatto che – secondo l’artista – il figlio non fosse in grado di gestire le proprie finanze o prendersi cura di se stesso. La questione si è risolta poco dopo, nel 2024, in un nulla di fatto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it