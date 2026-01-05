Il figlio di Maduro: tonerà in Venezuela, non abbiate dubbi

lunedì, 5 Gennaio , 26

Redazione-web
Di Redazione-web

Nicolas Maduro Guerra mentre il padre è sotto processo a New York

Roma, 5 gen. (askanews) – Nicolas Maduro Guerra, figlio del presidente venezuelano Nicolas Maduro, ha detto che sua madre e suo padre “torneranno” dagli Stati Uniti, dove sono sotto processo dopo essere stati catturati dalle forze armate americane. Parlando all’Assemblea Nazionale a Caracas, ha dichiarato: “Torneranno, lo vedremo con i nostri occhi, saremo testimoni di quel momento storico. Non abbiate dubbi che accadrà nel nome di Dio Onnipotente. Lo chiediamo e Lui lo realizzerà, amen”.Le dichiarazioni del figlio di Maduro sono arrivate mentre il padre viene processato nel tribunale federale di Manhattan.

