Il film e la storia di Maradona a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso va in onda il film della vita di Diego Armando Maradona tra le emozioni di Lina Sastri e il fratello Hugo.

Sono passati pochi giorni dalla morte di Maradona, ma non si placa il dolore. Il campione argentino celebrato nel Drive In del talk show di Barbara d’Urso. Si parte dalla nascita fino al sogno di una vita: partecipare e vincere un mondiale. Un sogno diventato realtà che ha trasformato Dieguito in un mito in Argentina, a Napoli e nel resto del mondo.

Ecco il video Mediaset con il film e la vera storia del mito Maradona tra trionfi e polemiche.

