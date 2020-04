Il flashmob lanciato dalla Filarmonica della Scala 

Chi ha uno strumento si faccia avanti, anzi si metta alla finestra, in occasione della Pasqua, per suonare insieme il Canone di Pachelbel, in segno di vicinanza a medici, operatori sanitari, della protezione civile e delle forze dell’ordine, e tutte le persone che stanno dedicando il loro impegno a sostegno di chi soffre.

L’invito a partecipare a questo inusuale flashmob sonoro collettivo, previsto per domenica 12 aprile, alle 12.30, è contenuto in un video musicale di auguri in cui 64 musicisti della Filarmonica della Scala eseguono da remoto il celebre Canone di Pachelbel.

Il video, coinvolgente,

