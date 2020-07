AGI – “L’Europa chiede ora grande concentrazione ai governi: i 27 Paesi non devono perdere tempo e cominciare subito a preparare i piani nazionali di ripresa. I fondi arriveranno il prossimo anno e l’Italia deve fare in modo di usarli immediatamente. I nostri cittadini non possono aspettare”.

È quanto afferma in un’intervista al Corriere della Sera il Presidente dell’Aula di Strasburgo David Sassoli dopo l’approvazione del Recovery Fund pochi giorni fa, e che lui stesso definisce “un’opportunità perché tutti i cittadini vogliono un rafforzamento delle strutture sanitarie”. Per Sassoli “l’Europa non sta imponendo nulla, ha messo degli strumenti a disposizione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Il fondo salva Stati è un’opportunità con un tasso insuperabile” dice Sassoli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento