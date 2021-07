Il Forte di Bard è l’attrazione turistica più apprezzata in Valle d’Aosta

AOSTA – È il Forte di Bard l’attrazione turistica più amata in Valle d’Aosta. Ad affermarlo un’indagine condotta da Musement, la piattaforma digitale che permette di prenotare più di 55.000 esperienze di viaggio in oltre 140 paesi del mondo. Ai fini dell’indagine, sono state prese in considerazione circa 2.000 attrazioni turistiche dislocate lungo tutto lo Stivale, eccezion fatta per piazze e attrazioni condivise da più regioni. L’attrazione con il maggior numero di recensioni su Google è stata considerata la più amata della regione. Con le sue 9.917 recensioni il Forte di Bard conquista il primo posto della classifica delle attrazioni valdostane, seguito dal Parco Nazionale del Gran Paradiso (7.553 recensioni) e dal castello di Fénis (6.238 recensioni). I castelli e le fortezze risultano quindi i luoghi più amati e visitati della regione.

