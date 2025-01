Il fratello di Musk e Andrea Stroppa a Palazzo Chigi. “A quale titolo sono stati ricevuti?”

ROMA – “Da Fratelli d’Italia a Fratelli d’America. Oggi il fratello minore di Elon Musk, Kimbal, insieme al referente italiano del patron di Tesla Andrea Stroppa sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal Ministro Giuli per parlare di ‘cose belle’, a detta del ministro della Cultura. A quale titolo il fratello di Musk è stato ricevuto? C’entra Starlink? Perché l’incontro si è tenuto nella sede del governo e non in quella del ministero? Quanti altri imprenditori italiani che vorrebbero parlare di ‘cose belle’ sono stati ricevuti in pompa magna nella sede del Governo italiano? Tutte domande a cui Giuli deve rispondere quanto prima davanti al Parlamento”. Lo dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi che aggiunge: “Una cosa è certa: a Giorgia Meloni piace così tanto la famiglia tradizionale che ai parenti suoi e a quelli degli amici riserva sempre un trattamento di favore. Peccato per gli altri 60 milioni di italiani che non sono nel cerchio magico di Giorgia”.

M5S A GIULI: CHIAREZZA SUBITO SU INCONTRO CON KIMBAL MUSK

“Alessandro Giuli, in qualità di ministro della Cultura, ha il dovere di rispondere e non di fare battutine criptiche. L’incontro con Kimbal Musk, fratello di Elon Musk, e Andrea Stroppa, referente italiano del proprietario di X, si è svolto a Palazzo Chigi, una sede istituzionale, non a casa sua. Proprio per questo motivo, ha l’obbligo di spiegare pubblicamente cosa si sono detti, quali temi sono stati affrontati e quali eventuali accordi o progetti sono stati discussi. Quando si utilizzano spazi istituzionali, non esiste spazio per il riserbo: i cittadini hanno il diritto di sapere. La trasparenza non è una concessione, ma un dovere che accompagna il suo ruolo. Invitiamo a chiarire immediatamente, senza giri di parole. Altrimenti glielo chiederemo ufficialmente in Parlamento. Mentre lui si diletta in battutine operazioni simpatia, il mondo del cinema è in ginocchio, col 90 per cento delle piccole imprese ferme, che i dipendenti che lavorano a contratto per il suo ministero attendono di sapere che fine faranno”. Così gli esponenti M5S in commissione Cultura.

PD A GIULI: SPIEGHI DETTAGLI INCONTRO CON FRATELLO DI MUSK

“Il ministro Giuli spieghi i contorni dell’incontro con Kimbal Musk, fratello di Elon Musk, che oggi è stato a Palazzo Chigi, accompagnato da Andrea Stroppa e Veronica Berti” lo chiede la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, che sottolinea: “A quanto dichiarato, sarebbe in corso un misterioso ‘progetto’ che, a detta degli stessi protagonisti, li sta portando ‘a fare un giro per alcuni ministeri per capire come funziona’. Ci chiediamo: di quale progetto si tratta? Quali sono le modalità di partecipazione dei ministeri e in che modo? Al momento rileviamo con sconcerto che Palazzo Chigi sembra essersi trasformato in una dependance di Musk, dove referenti aziendali e familiari vengono ricevuti per facilitare le relazioni all’interno delle istituzioni pubbliche, senza alcuna trasparenza sui motivi e sugli obiettivi. Annunciamo che continueremo a monitorare con la massima attenzione l’esito di queste visite, perché è essenziale fare chiarezza su ogni dettaglio. È in gioco la credibilità e la trasparenza delle nostre istituzioni, che non possono essere piegate a operazioni opache o a interessi privati travestiti da ‘progetti’”.

