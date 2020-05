Il fratello di Pablo Escobar fa causa a Apple per 2,6 miliardi di dollari

Il fratello di Pablo Escobar, sta facendo causa a Apple per 2,6 miliardi di dollari, sostenendo che il suo indirizzo è stato compromesso a causa della scarsa sicurezza dell’iPhone.

Come riportato da The Next Web, la società di Roberto Escobar (la Roberto Escobar Inc.) sta facendo causa a Apple per un presunto bug di FaceTime. Escobar afferma di aver acquistato un iPhone X perché gli è stato detto che era il “telefono più sicuro sul mercato” e non sarebbe soggetto a vulnerabilità in futuro.

