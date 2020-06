AGI – Uno dei fratelli del presidente americano, Donald Trump, ha richiesto un ordine restrittivo per bloccare la pubblicazione del libro potenzialmente esplosivo scritto dalla nipote del presidente. Lo riporta il New York Times.

Mary Trump pubblicherà il suo memoir “Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo”, il 28 luglio, secondo quanto annunciato dalla casa editrice Simon & Schuster. Robert S. Trump, il fratello minore del presidente, ha chiesto a un tribunale nel distretto di New York del Queens di bloccare la pubblicazione, sostenendo che Mary Trump stia violando un accordo di non divulgazione relativo a un accordo sulla proprietà di Fred Trump,

L'articolo Il fratello di Trump ha fatto ricorso per bloccare il libro della nipote Mary proviene da Notiziedi.

