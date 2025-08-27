il-fratello-maggiore-degli-oasis-accusato-di-stupro-e-altri-reati

Paul Gallagher in tribunale a Londra respinge le accuse

Londra, 27 ago. (askanews) – Questa volta non solo le liti e le riappacificazioni di Noel e Liam Gallagher a fare notizia, ma il fratello maggiore dei membri degli Oasis, Paul è stato accusato di violenze nei confronti di una donna. Il 59enne è comparso davanti al tribunale di Londra con 11 capi d’accusa: tra questi: stupro, minaccia di morte e di aggressione con conseguenti lesioni personali. I presunti episodi sono avvenuti tra il 2022 e il 2024 e Paul ha sempre negato fermamente le accuse mosse contro di lui. Paul Gallagher non ha mai fatto parte degli Oasis, ma ha anche lui ha una carriera nella musica soprattutto come Dj.