Il Fronte Gioventù comunista: “Contestazione a Fiano non è lesa maestà, non hanno capito che l’Italia è con noi”

VENEZIA – “Apriti cielo. Una contestazione a un evento con ‘Sinistra per Israele’ in cui tra gli ospiti figurava Emanuele Fiano all’università Ca’ Foscari di Venezia sta suscitando un clamore mediatico artificialmente costruito, che ha il solo obiettivo di distorcere la realtà”. Invece, contestare la “‘Sinistra per israele’ è davvero il minimo. E non è lesa maestà”. La segreteria nazionale del Fronte della Gioventù comunista rivendica in tutto e per tutto la contestazione a Fiano, esponente della “cosiddetta ‘Sinistra per Israele’ evidentemente disabituata a rapportarsi con un’Italia che, in larghissima maggioranza, non condivide le sue posizioni filoisraeliane. Un’Italia che, da mesi, si mobilita contro la complicità italiana nel genocidio dei palestinesi, con milioni di persone in piazza”. Insomma, “se si fa la ‘Sinistra per Israele’ mentre Israele sta sterminando i palestinesi e occupando illegalmente i territori su cui dovrebbe nascere il loro Stato, bisognerebbe quantomeno mettere in conto la possibilità di ricevere contestazioni. Tanto più nei giorni in cui Israele continua a commettere crimini”.

La segreteria nazionale dei Giovani comunisti esprime, in una nota, anche lo “stupore” nel sentire Fiano, “figlio di deportati ad Auschwitz, parlare a sproposito di ‘odio antisemita’” e siccome oggi centrodestra e centrosinistra condannano la contestazione, di cui il Fronte della Gioventù comunista è stato tra “i principali promotori”, la controreplica è questa: “Vogliamo denunciare la contrapposizione artificiale, costruita dalla narrazione mediatica, che contrappone quelli presuntamente pacifisti, tolleranti e democratici agli intolleranti Pro-Pal”.

Il Fronte della Gioventù comunista “sostiene la nascita e il riconoscimento effettivo di uno Stato palestinese indipendente e sovrano nei confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale, e sostiene il diritto dei palestinesi a lottare e resistere con ogni mezzo contro l’occupazione e il regime di apartheid. Non pensiamo servano ‘credenziali’ per avere il diritto di contestare una ‘Sinistra per Israele’ che trasforma la frase ‘due popoli, due Stati’ in uno slogan vuoto e privo di significato, come oggi fanno anche gli Usa e i governi Ue, sostenendo Israele mentre Israele fa di tutto per impedire che i palestinesi abbiano diritto a vivere liberi dall’oppressione e dall’occupazione. La ‘libertà’ di sostenere e negare un genocidio avvenuto sotto gli occhi del mondo senza ricevere neanche una contestazione è davvero una pretesa troppo grande”.

(Foto di copertina da Facebook)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it