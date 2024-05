il-futuro-del-calcio-all’insegna-della-tecnologia

Lunedì 20 maggio forum promosso da Mcl e Ussi al Centro Tecnico di Coverciano con Gabriele Gravina

Il futuro del calcio si ‘tinge’ di tecnologia, con l’intelligenza artificiale pronta a rivoluzionare anche le scelte di mercato dei calciatori. Questo è stato il tema centrale del workshop promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e patrocinato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), presieduta dal giornalista Rai Gianfranco Coppola (nella foto in basso), nell’ambito della quarta edizione del premio “Inside The Sport”.

Introdurranno i lavori il presidente della FIGC Gabriele Gravina (nella foto in alto) e Mauro Grimaldi, direttore di Federcalcio Servizi.

L’evento si svolgerà lunedì 20 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano, con la partecipazione di 15 esperti e protagonisti del mondo del calcio.

Interverranno all’evento anche Matteo Marani, presidente della Lega Pro e del Museo del Calcio, e altri dirigenti di società calcistiche (Fabrizio Corsi e Filippo Pederzoli).

L’incontro è stato arricchito dagli interventi degli allenatori Vincenzo Italiano (tecnico della Fiorentina) ed Emiliano Del Duca (CT dell’Italia Beach Soccer), a cui è sarà consegnata la prestigiosa ‘Panchina d’Oro’. Anche l’ex CT della Nazionale Cesare Prandelli darà il suo contributo alla discussione.

Tra i calciatori presenti,sono previste le testimonianze di Mattia Zaccagni (Lazio) e Antonio Di Natale (storico attaccante dell’Udinese).

Le relazioni dei giornalisti Pina Debbi, Marco Bellinazzo e Massimo Corcione arricchiranno ulteriormente il dibattito.

Il workshop illustrerà come l’intelligenza artificiale stia trasformando il calcio, con un focus particolare su come i dati dettagliati su ogni atleta possano influenzare le decisioni degli operatori di mercato.

Marco de Paoli (K2K Shabaka), azienda leader nell’applicazione dell’IA, svolgerà una relazione approfondita su questo tema, illustrando come la tecnologia possa entrare in gioco nelle strategie delle squadre di calcio.

Tra gli esperti di calciomercato, sono previsto gli interventi di Sabatini, Venerato, Laudisa e Meini, che discuteranno le potenzialità e le sfide dell’uso dell’intelligenza artificiale nelle trattative e nelle valutazioni dei giocatori.

Il workshop, inizierà alle ore 15, non sarà solo un’importante occasione di confronto per addetti ai lavori e giornalisti, ma anche un corso di formazione per l’Ordine dei Giornalisti, sottolineando l’importanza di un aggiornamento continuo in un settore in rapida evoluzione come quello del calcio.

