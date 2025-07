Il futuro del primo soccorso è già in viaggio: il progetto Niver

ROMA – Si è tenuto a Roma presso la sala stampa della Camera dei deputati l’evento ‘Salute, mobilità, innovazione: il futuro del primo soccorso è già in viaggio’, un appuntamento di grande rilevanza nazionale e internazionale dedicato all’evoluzione del primo soccorso attraverso le nuove frontiere della salute digitale, della mobilità intelligente e dell’innovazione tecnologica. Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi), con il patrocinio del Parlamento Europeo e su iniziativa dell’onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali.

L’evento ha riunito esperti del settore sanitario, rappresentanti istituzionali, tecnologi e innovatori per discutere scenari concreti e prospettive future nella gestione delle emergenze mediche. Moderato da Giovanni De Negri, condirettore web de L’Identità, l’incontro ha posto al centro il progetto Niver, una piattaforma digitale avanzata, brevettata e validata, progettata per rivoluzionare il primo soccorso.

Il progetto Niver, premiato con il ‘Premio Forum Sanità 2023’ e riconosciuto per la sua tecnologia all’avanguardia, si propone di colmare una lacuna critica nella sanità d’emergenza. A differenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), che presenta limitazioni in termini di uniformità e accessibilità immediata, Niver consente ai soccorritori autorizzati di accedere in pochi secondi (5-6) a dati sanitari essenziali, certificati dal medico di fiducia, garantendo piena tutela della privacy. La tecnologia si basa su memorie passive integrate in oggetti comuni come card, bracciali o anelli, che diventano ‘chiavi di accesso’ digitali ai dati di emergenza, incluse le Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat).

Gabriele Ferrieri, presidente di Angi, ha evidenziato il ruolo dell’innovazione come motore di cambiamento: “Angi è orgogliosa di promuovere iniziative come Niver, che rappresentano un esempio concreto di come la tecnologia possa essere al servizio della collettività. La digitalizzazione della sanità d’emergenza è una priorità per rispondere alle esigenze dei cittadini, come dimostrato dai recenti sondaggi che abbiamo supportato. Progetti come questo sono il futuro, e il nostro impegno è quello di favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e innovatori per accelerarne l’adozione”.

Italo Pasotti, partner e co-founder di Niverbec, ha illustrato le potenzialità della piattaforma: “Niver è una risposta concreta a un bisogno urgente: fornire ai soccorritori informazioni vitali in pochi secondi, garantendo la massima privacy e sicurezza. La nostra tecnologia, validata e premiata, trasforma oggetti quotidiani in strumenti salvavita, permettendo un accesso rapido a dati come le Dat, che oggi non sono disponibili in situazioni di emergenza sul campo. Siamo pronti a collaborare con le istituzioni per rendere Niver una realtà diffusa in tutta Italia”.

I sondaggi presentati durante l’evento, curati con il supporto di Angi, hanno evidenziato l’urgenza di adottare soluzioni innovative come Niver per rispondere alle esigenze dei cittadini, rafforzando la fiducia nelle istituzioni sanitarie. L’incontro si è concluso con un invito a proseguire il dialogo tra mondo scientifico, industria e istituzioni per accelerare l’implementazione di Niver a livello nazionale ed europeo.

