“Il futuro dell’Italia si deciderà in 90 giorni”, dice Renzi

AGI – Il futuro dell’Italia? Si deciderà nei prossimi novanta giorni. Parola di Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia viva, che in una lunga intervista a Il Foglio afferma che “da qui alle elezioni regionali capiremo davvero cosa succederà al paese” e soprattutto se il governo “riuscirà ad essere all’altezza delle sfide di questa fase storica cosi’ complicata” e “per contare in Europa”.

Sono diversi i passaggi che Renzi affronta nell’intervista. A partire dal prossimo appuntamento elettorale di settembre, per il quale l’ex premier avverte: “Non devono essere trasformate in una prova decisiva per il governo”

