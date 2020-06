AGI – “Il futuro dell’Unione passa anche da una gestione veramente solidale ed unitaria dei flussi migratori. E noi non abbiamo mai smesso di alimentare il confronto con tutti i Paesi membri e con la Commissione, portando l’esperienza maturata nel difficile ruolo di Paese di prima linea per motivi geografici”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in una intervista al quotidiano Avvenire.

“Di fronte a questa sfida epocale, nessuno può sottrarsi“, spiega la responsabile del Viminale, rispondendo a una domanda sull’opposizione dei governi dei Paesi del blocco di Visegrad. “L’Ue è obbligata a confrontarsi, nel suo insieme,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Il futuro dell’Ue passa anche da una gestione solidale dei flussi migratori” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento