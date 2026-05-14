giovedì, 14 Maggio , 26

Energia, Pascale (Ordine ingegneri Milano): “Incrementare resilienza sistema”

(Adnkronos) - "Attraverso l'efficienza energetica del patrimonio edilizio...

Medicina, Oxilia (Lum): “Sorprende che i Neanderthal curassero i denti 59mila anni fa”

(Adnkronos) - Gli esseri umani preistorici di Neanderthal...

Rebuild 2026 chiude 12esima edizione, con Housing Remix nuova stagione politiche abitare

(Adnkronos) - Si è conclusa al centro congressi...

Giro d’Italia, Davide Ballerini vince in volata la sesta tappa. Eulalio sempre in rosa

(Adnkronos) - Davide Ballerini ha vinto in volata...
HomeVideo NewsIl futuro guarda alla nutrizione consapevole
il-futuro-guarda-alla-nutrizione-consapevole
Il futuro guarda alla nutrizione consapevole
Video News

Il futuro guarda alla nutrizione consapevole

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Healtion diffonde la cultura del benessere

Milano, 14 mag. (askanews) – A TUTTOFOOD 2026 il futuro della nutrizione consapevole allo stand di Healtion. Il Gruppo ha concepito uno spazio espositivo come punto d’incontro tra buyer, operatori della grande distribuzione e professionisti del settore food, con al centro l’alimentazione salutistica. Ha parlato così Renato Calabrese, Amministratore Delegato Healtion: “Fare alimentazione salutare significa essersi costruiti una credibilità nel corso degli anni. I nostri marchi sono sul mercato da 50 anni e, da 50 anni, utilizziamo esclusivamente le migliori materie prime disponibili sul mercato. In larghissima parte queste materie prime sono biologiche. Tutti i nostri prodotti, nel corso degli anni, si sono fatti apprezzare dai consumatori e lo sono sempre più”. L’obiettivo è quello di contribuire alla diffusione di una cultura in cui l’alimentazione diventi veicolo di benessere per le persone e per il pianeta, con ricette clean label (etichette pulite), soluzioni plant-based e innovazioni rich-in e free-from, sviluppate per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più consapevoli che, una sana alimentazione, è alla base del proprio benessere. “È una dieta, quella a basso contenuto di carboidrati, sempre più attenzionata dai consumatori. Nel corso degli anni, abbiamo lanciato linee senza zuccheri, senza zuccheri aggiunti, ricca in proteine e abbiamo sviluppato un’ampia gamma di prodotti senza glutine, gustosi anche per coloro che non hanno strettamente la necessità di dover consumare prodotti senza glutine, ma che, nel corso del tempo, hanno capito che un certo tipo di consumo consapevole aiuta il proprio benessere” ha concluso Calabrese.Un hub che valorizza il know-how produttivo e lo sviluppo di soluzioni tailor-made per la GDO. Un momento chiave per consolidare il dialogo con gli operatori di settore, condividendo con il mercato una visione di alimentazione sana e sostenibile.

Previous article
Re Carlo III fa visita al quartiere Golders Green a Londra
Next article
Giovani e imprenditoria. Torna la “Fiera delle Competenze”

POST RECENTI

Video News

Papa: bene Atenei impegnati per diritto studio e chi fugge da guerre

Alla Sapienza: "Ho accolto con gioia l'invito a incontrarvi"Roma, 14 mag. (askanews) - "Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della...
Video News

120 anni di storia e nuove eccellenze di maestri acciugai

Rizzoli Emanuelli porta la sua storia al TUTTOFOOD 2026Milano, 14 mag. - Rizzoli Emanuelli porta la sua storia, lunga 120 anni, a TUTTOFOOD 2026,...
Video News

Giovani e imprenditoria. Torna la “Fiera delle Competenze”

L'evento SIMEST per costruire gli imprenditori del domaniRoma, 14 mag. (askanews) - Ci pensa Simest ad insegnare l'export alle nuove generazioni. La mattina del 13...
Video News

Re Carlo III fa visita al quartiere Golders Green a Londra

Per mostrare sostegno a comunità ebraica dopo un accoltellamentoLondra, 14 mag. (askanews) - Re Carlo III ha visitato il quartiere londinese di Golders Green, a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.