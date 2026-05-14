il-futuro-guarda-alla-nutrizione-consapevole

Healtion diffonde la cultura del benessere

Milano, 14 mag. (askanews) – A TUTTOFOOD 2026 il futuro della nutrizione consapevole allo stand di Healtion. Il Gruppo ha concepito uno spazio espositivo come punto d’incontro tra buyer, operatori della grande distribuzione e professionisti del settore food, con al centro l’alimentazione salutistica. Ha parlato così Renato Calabrese, Amministratore Delegato Healtion: “Fare alimentazione salutare significa essersi costruiti una credibilità nel corso degli anni. I nostri marchi sono sul mercato da 50 anni e, da 50 anni, utilizziamo esclusivamente le migliori materie prime disponibili sul mercato. In larghissima parte queste materie prime sono biologiche. Tutti i nostri prodotti, nel corso degli anni, si sono fatti apprezzare dai consumatori e lo sono sempre più”. L’obiettivo è quello di contribuire alla diffusione di una cultura in cui l’alimentazione diventi veicolo di benessere per le persone e per il pianeta, con ricette clean label (etichette pulite), soluzioni plant-based e innovazioni rich-in e free-from, sviluppate per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più consapevoli che, una sana alimentazione, è alla base del proprio benessere. “È una dieta, quella a basso contenuto di carboidrati, sempre più attenzionata dai consumatori. Nel corso degli anni, abbiamo lanciato linee senza zuccheri, senza zuccheri aggiunti, ricca in proteine e abbiamo sviluppato un’ampia gamma di prodotti senza glutine, gustosi anche per coloro che non hanno strettamente la necessità di dover consumare prodotti senza glutine, ma che, nel corso del tempo, hanno capito che un certo tipo di consumo consapevole aiuta il proprio benessere” ha concluso Calabrese.Un hub che valorizza il know-how produttivo e lo sviluppo di soluzioni tailor-made per la GDO. Un momento chiave per consolidare il dialogo con gli operatori di settore, condividendo con il mercato una visione di alimentazione sana e sostenibile.