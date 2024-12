Il Gaslini in campo per potenziare gli ospedali pediatrici in Niger e Burkina Faso: l’accordo

ROMA – Un accordo di collaborazione, per i servizi di cura in ambito materno-infantile e pediatrico, subito alla prova in Niger e Burkina Faso, Paesi africani indicati come prioritari nel Piano Mattei, è stato sottoscritto a Villa Quartara, sede della Gaslini Academy, a Genova. A sottoscrivere l’intesa il direttore generale dell’Irccs Istituto Giannina Gaslini, Renato Botti, e il direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Marco Riccardo Rusconi. Presente alla firma Massimo Nicolò, assessore per le Politiche socio-sanitarie e sociali e il Terzo settore della Regione Liguria. All’incontro, che si è tenuto venerdì, hanno preso parte rappresentanti di organizzazioni della società civile che collaborano con l’Istituto Gaslini, come le ong Pobic, Aispo, Una voce per Padre Pio e Music for Peace.Botti, che è anche presidente della Gaslini Academy, ha sottolineato: “Questo nuovo accordo conferma il nostro impegno nel trasferire competenze e know-how ai sistemi sanitari dei Paesi in via di sviluppo. Grazie a una collaborazione strutturata con Aics, puntiamo a garantire cure pediatriche di alta qualità, ovunque ce ne sia bisogno. In particolare la nostra mission è quella di rafforzare le azioni di capacity building e la formazione del personale sanitario, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure pediatriche, gli outcome clinici e la sicurezza dei pazienti”.

Secondo Rusconi, “la partnership con l’ospedale Gaslini conferma l’impegno della Cooperazione italiana nel promuovere un accesso equo e universale alle cure sanitarie, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, in linea con quanto previsto anche dal Piano Mattei, all’interno del quale l’Istituto Gaslini è già coinvolto in un progetto di telemedicina in Marocco”. Il direttore ha aggiunto: “Questa nuova convenzione, con un ente di riconosciuto livello come il Gaslini di Genova, non si limita a un semplice scambio di conoscenze, ma si concretizza in un progetto di lungo periodo, mirato a rafforzare le capacità locali e a garantire una sostenibilità a lungo termine dei sistemi sanitari negli Stati partner, a cominciare da Niger e Burkina Faso, Paesi prioritari della nuova strategia italiana per l’Africa”.

A intervenire anche Nicolò. “L’ospedale pediatrico genovese è un’eccellenza nella cura dei più piccoli a livello ligure, nazionale e mondiale e l’obiettivo di questo accordo è quello di estendere la stessa professionalità in ambito clinico e scientifico ai Paesi in via di sviluppo, aumentando la qualità e la quantità delle risposte” ha detto l’assessore. “Questo progetto per la Liguria rappresenta anche un’occasione per sviluppare e consolidare collaborazioni con ospedali di eccellenza, facilitando lo scambio di conoscenze e best practices a livello internazionale”. Secondo Nicolò, “oggi più che mai il Gaslini è una speranza per tutti i bambini del mondo”.

L’accordo tra Gaslini e Aics amplia l’ambito di una collaborazione già avviata, introducendo programmi innovativi che includono la formazione a distanza tramite webinar e teleconsulto, oltre all’elaborazione di protocolli adattati ai contesti locali. “La collaborazione tra Aics e Gaslini”, informa l’Agenzia in una nota, “si realizzerà attraverso un approccio personalizzato con programmi di formazione on-the-job nei Paesi beneficiari, stage presso l’ospedale genovese, e attività di capacity building disegnate sui bisogni specifici delle comunità locali, come in Burkina Faso e Niger, due dei paesi Prioritari del Piano Mattei”.

Nello specifico, in Niger, dopo una prima missione esplorativa, sono state avviate le basi per una progettualità con l’Ospedale pediatrico Issaka Gazobi a Niamey che prevede formazione personalizzata, rafforzamento delle strutture e capacità locali e servizi di assistenza tecnica di teleconsulto e telemedicina. La missione del Gaslini è da sempre garantire i migliori risultati clinici non solo per i pazienti liguri ed italiani ma anche per i bambini provenienti da tutto il mondo.Proprio per questo la direzione generale dell’Irccs pediatrico ligure ha istituito ‘Gaslini International’, afferente alla neonata Gaslini Academy, una struttura organizzativa per promuovere il ruolo internazionale del Gaslini, sostenere e facilitare gli scambi fra professionisti, sviluppare e consolidare il sistema di relazioni con gli altri ospedali.Le attività del Gaslini in questo ambito riguardano le partnership strategiche, i programmi di cooperazione internazionale, i programmi di insegnamento e sviluppo. Grazie alla sua struttura dinamica, è in grado di sviluppare e consolidare collaborazioni con ospedali di eccellenza, facilitando lo scambio di conoscenze e best practices a livello internazionale.

