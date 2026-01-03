sabato, 3 Gennaio , 26
il-generale-caine-racconta-i-dettagli-dell’operazione-in-venezuela:-“mesi-di-intelligence-e-150-velivoli”
Il generale Caine racconta i dettagli dell’operazione in Venezuela: “Mesi di intelligence e 150 velivoli”

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Gli Stati Uniti hanno impiegato 150 velivoli “al momento e al posto giusto” per portare via il presidente venezuelano Nicolas Maduro: lo ha riferito il generale Dan Caine, capo dello stato maggiore congiunto.

Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, l’ufficiale ha fornito dettagli su quella che è stata definita “operation absolute resolve”, vale a dire “operazione risoluzione assoluta”. Caine ha parlato di un’organizzazione “discreta” e “precisa” che ha richiesto “ogni componente” delle forze congiunte. Citati soldati, marinai, aviatori, marine e altri, che avrebbero lavorato “all’unisono” con le agenzie di intelligence e le forze dell’ordine.

Caine ha sostenuto che l’operazione ha fatto leva su capacità di intelligence “senza pari” e su “anni di esperienza nella caccia ai terroristi”. Il generale ha aggiunto che l’intervento per trasferire Maduro è stato talmente preciso da richiedere oltre 150 velivoli, tutti coordinati “nel posto giusto e al momento giusto”.

Per quanto riguarda la fase preparatoria, Caine ha parlato di “mesi” di lavoro di intelligence che hanno permesso di raccogliere dettagli sul presidenza venezuelano, incluso dove vivesse e cosa mangiasse.
