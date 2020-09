Il genetista Giacca: “Bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali”

AGI – “Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro: bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali come si usa fare in molti paesi dell’Asia”. È l’invito che il genetista Mauro Giacca, professore del King’s College di Londra, ha rivolto in occasione di un incontro a Trieste su ‘Come migliorare il nostro rapporto con la Natura dopo il coronavirus’, nell’ambito del programma del Science in the City Festival di Esof2020.

“Il fatto di vivere a stretto contatto tra uomini e animali ci ha regalato l’influenza aviaria, la suina, la la Sars e ora il coronavirus.

