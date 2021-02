Il Genoa è cinico, il Napoli gioca solo un tempo: a Marassi é Pandev show e il Grifone vince 2-1

Napoli disattento, molle e senza idee nel primo; il Genoa, invece, è cinico e ne approfitta porta do a casa il bottino pieno. La squadra di Gattuso subisce una cocente sconfitta per 2-1 a causa di gravi amnesie difensive. Gli azzurri concedono a Pandev due gol praticamente identici e consentono agli uomini di Ballardini di gestire la partita. Il Napoli la riapre con Politano, ma è troppo tardi: un avvio poco attento consente al Genoa di approfittarne.

Primo tempo di Genoa-Napoli

Parte molto meglio il Genoa che va in gol al 10′ grazie all’ex Pandev. Su un errore clamoroso della difesa del Napoli, con Demme che perde palla e Maksimovic che lascia un buco al centro, il macedone si infila e sigla l’1-0. Al 17′ Lozano in percussione solitaria si accentra e prova il destro, ma Perin si supera ed evita il pari. Al 24′ é la traversa a salvare il Genoa: su calcio di punizione la palla viene messa in mezzo da Mario Rui e Petagna colpisce di testa prendendo in pieno il legno. Gol mancato, gol subito: al 26′ arriva il raddoppio del Genoa ancora con Pandev. Giocata di Destro con la difesa del Napoli che resta a guardare, soprattutto Mario Rui, e lascia il macedone solo davanti ad Ospina che lo batte per il 2-0. Al 38′ occasione per la squadra di Gattuso con Elmas che in contropiede prova a battere Perin che però blocca. Al 42′ ancora azzurri pericolosi con Mario Rui che prova il sinistro sullo scarico di Petagna, ma la palla finisce alta. Il primo tempo si chiude con un Napoli in crescita con Zielinski che impegna Perin al 44′.

La ripresa

Il Napoli riparte sulla scia della fine del primo tempo, ma le giocate negli ultimi metri continuano a essere imprecise. Gattuso inserisce l’artiglieria pesante inserendo Osimhen ed Insigne, e la squadra sembra reagire. Al 57′ Politano, servito da Insigne, sfiora il gol con un sinistro a giro che fa la barba al palo. Al 62′ Osimhen spara alto nel mezzo dell’area di rigore su cross basso di Di Lorenzo. Poi si male Manolas, e per il Napoli sono cattive notizie in vista delle prossime sfide. Al 70′ Perin compie un intervento super salvando in angolo un bellissimo tiro di Demme in percussione. Al 78′ la riapre il Napoli con Politano che insacca col sinistro sfruttando un errore in uscita della difesa rossoblù. Ma sembra essere troppo tardi, anche per strappare solo un punto. Elmas al 92′ ha la chance del pari, ma il suo tiro finisce alto. Al 94′ ci sono corpose proteste del Napoli per un intervento molto dubbio di Scamacca su Mario Rui in area di rigore: l’arbitro lascia proseguire e non va all’overfield review. Nonostante nel secondo tempo si sia vista una reazione ciò non è bastato a pareggiare o, addirittura, a vincere la partita: i tre punti sono del Genoa. Con Atalanta e Juve errori come quelli di stasera potrebbero compromettere una stagione intera.

