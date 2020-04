IL GESTO DELLA BIMBA CHE CHIAMA I CARABINIERI PARABOLA DA NON OCCULTARE

Cerco ogni giorno di non sprofondare nel dolore. Vorrei anzi, se possibile, strappare qualche sorriso a chi mi leggera’. Ma c’e’ anche l’ora in cui vorresti piangere. Almeno per addolcire l’amara sensazione di essere impermeabili al dolore. E’ successo. Leggo ogni giorno le cronache cittadine di molti giornali, le pagine dove si trova la verita’ vera, non quella delle statistiche ufficiali, dei battibecchi politici, delle miserie nazionali che offriamo al mondo come se fossimo un popolo di straccioni o di banchieri sull’orlo del fallimento. Le cronache locali dissertano sul dolore piu’ grande dopo la morte: la fame. Ai tempi della peste raccontata da Alessandro Manzoni sui “Promessi Sposi” si parla dei tumulti popolari di San Martino dell’assalto ai forni: sono vere pagine di cronaca da rivisitare in questi giorni almeno per scoprire che c’e’ un lieto fine,

