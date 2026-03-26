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Il GialappaShow torna più irriverente e ricco che mai
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Il GialappaShow torna più irriverente e ricco che mai

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Primo co-conduttore insieme al Mago Forest Jovanotti

Milano, 26 mar. (askanews) – Il GialappaShow torna con una formula che negli anni si è rinnovata mantenendo fede alla sua vocazione; far ridere nel segno dell’irriverenza tra nuovi personaggi e conferme irrinunciabili a partire dal Mago Forest. “Le novità, devi sapere che mi tengono all’oscuro di tutto, perché dicono che se so le cose, non va bene… ci vuole flagranza. Novità tantissime, intanto io sarò il presentatore quest’anno, quindi per il 26esimo anno con la Gialappa, mi si viene mal di testa a pensare, quindi questa mi sembra una bella novità”.Le voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin da anni commentano e spiazzano con pungente lucidità. “Credo che il segreto del programma è che sembri tutto molto, non dico improvvisato, ma molto fresco e naturale. Poi noi diciamo le cose a modo nostro, non perché siamo particolarmente dei fenomeni, ma perché non saremmo in grado di dire la frase recitata. Quando leggiamo un copione si capisce. Non è proprio il nostro. I nostri dialoghi, mentre quei comici sono scritti, nostre reazioni sappiamo quale deve essere la nostra reazione, ma spesso non seguiamo un testo scritto, perché quando lo facciamo facciamo schifo”.Co-conduttore della prima puntata Jovanotti che se la deve vendere anche con il suo doppio interpretato da Giovanni Vernia. Tante parodie come quelle amatissime di Ubaldo Pantani. “Torneranno di nuovo Pier Silvio. Tornerà alcune puntate molto probabilmente del Debbio che farà irruzione anche lui. In studio ci sarà un ritorno di Gineprio”. Non può mancare Sensualità a corte con nuove gag e tanti ospiti. “Allora quest’anno, fortunatamente, abbiamo l’adesione di superstar del cinema e della musica italiana per cui abbiamo, dico l’imbarazzo della scelta, ma il piacere della scelta, abbiamo registrato Jovanotti”.Battute serrate, musica e attualità. Il GialappaShow torna dal 30 marzo, ogni lunedì alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

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