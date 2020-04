Il Giappone dichiara lo Stato di emergenza

Alla fine il premier giapponese, Shinzo Abe, ha ceduto: dopo giorni di pressione per misure piu’ severe contro la diffusione dell’epidemia di nuovo coronavirus, ha proclamato lo stato di emergenza per Tokyo e per altre sei prefetture in Giappone. La misura decisa oggi non e’, pero’, un “lockdown” in stile occidentale, che non sarebbe possibile per limiti legislativi: i governatori di queste sette aree – in cui vive il 44% della popolazione – potranno chiedere ai cittadini di non uscire di casa e a scuole e aziende di fermarsi, ma non sono previste sanzioni per chi non adempirà alle direttive.

