Il giornale d’opposizione russo Novaya Gazeta sospende le pubblicazioni

ROMA – Novaya Gazeta, uno dei principali quotidiani dell’opposizione russa, diretto dal premio Nobel per la Pace 2021 Dmitrij Muratov, ha sospeso le sue pubblicazioni “sia online che in versione cartacea” fino alla fine del conflitto in Ucraina. A renderlo noto è la stessa testata sul suo profilo Twitter.

La decisione del giornale, stando a quanto comunica la redazione, segue l’invio di un secondo avvertimento scritto da parte dell’ente statale russo di supervisione delle telecomunicazioni, il Roskomnadzor. Novaya ha ricevuto la nota, secondo l’agenzia Tass, per aver citato un presunto “agente straniero” senza il contrassegno previsto dalla legge di Mosca. Tutti i media russi hanno l’obbligo di indicare che il media o l’organizzazione menzionata sono ritenuti appunto agenti stranieri dal governo.

La testata aveva già deciso di interrompere la sua copertura dell’offensiva militare in corso da oltre un mese in Ucraina dopo che a inizio mese il Parlamento aveva approvata una legge che inaspriva il controllo sulla diffusione di presunte informazioni false sul conflitto.

Novaya Gazeta, di base nella capitale, è stata fondata nel 1993 anche grazie al sostegno attivo dell’ex presidente e Nobel per la pace Michail Gorbacev.

