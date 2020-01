Il Giornale – Ospina credeva di essere Maradona, Di Lorenzo brocco qualsiasi

Napoli, David Ospina è stato distrutto dai quotidiani oggi: pioggia di 4. Il portiere colombiano nel finale ha provato il dribbling su Ciro Immobile, perdendo palla e dando l’occasione al capitano della Lazio di segnare il gol decisivo. Le responsabilità sono anche di Giovanni Di Lorenzo, terzino che ha spedito in porta la conclusione dell’attaccante. Invece di allontanare dalla linea di porta la sfera con il piatto del piede, ha svirgolato in maniera goffa: biancocelesti avanti e Napoli sconfitto, ancora una volta. L’edizione odierna de Il Giornale non si è risparmiato.

Il Giornale: “Ospina si credeva Maradona”



Ecco quanto scritto dal quotidiano: “Il Napoli è il caso del momento. Alla smorfia farebbe 17, il numero della disgrazia, e di maglia di Immobile: il gruppo di Gattuso una ne fa e cento ne combina. Dopo le tre papere contro l’Inter, cambiando il portiere, il prodotto non è mutato, Ospina ha pensato di essere Maradona dribblando Immobile che lo ha fatto fesso e Di Lorenzo, lo stesso che era slittato davanti a Lukaku, ha sparato in porta il pallone, come farebbe un brocco qualsiasi. Ma non serve a nulla quando il destino ti stende a pernacchie e non c’è soluzione, non c’è cambio di allenatore, non ci sono multe, ritiri. Neppure San Gennaro potrebbe aiutare De Laurentiis a venire fuori da questo film horror”.

