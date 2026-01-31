il-giornalista-don-lemon-libero-dopo-il-fermo-a-los-angeles

L’ex anchor Cnn difende la libertà di stampa: “Non mi fermerò mai”

Los Angeles, 31 gen. (askanews) – Il giornalista americano ed ex presentatore della CNN Don Lemon è stato rilasciato dopo essere stato posto in stato di fermo. L’amministrazione Trump lo ha perseguito per presunte violazioni dei diritti civili legate alla copertura delle proteste contro la politica migratoria a Minneapolis.All’uscita, Lemon ha ribadito che continuerà a fare il suo lavoro e denunciato l’arresto come un attacco diretto alla libertà di stampa, rivendicando la tutela del Primo Emendamento e annunciando che affronterà il procedimento giudiziario.”Ho passato tutta la mia carriera a raccontare le notizie – ha detto Lemon – Non mi fermerò adesso. In realtà, non c’è mai stato un momento più importante di questo, proprio adesso, per una stampa libera e indipendente che faccia luce sulla verità e chieda conto a chi detiene il potere. Lo ripeto: non mi fermerò adesso. Non mi fermerò mai”.”Ieri notte il Dipartimento di Giustizia ha mandato una squadra di agenti federali ad arrestarmi nel cuore della notte per qualcosa che faccio da trent’anni: raccontare le notizie. Il Primo Emendamento della Costituzione protegge questo lavoro, per me e per innumerevoli altri giornalisti che fanno ciò che faccio io. Sono solidale con tutti loro e non sarò messo a tacere. Attendo con fiducia il mio giorno in tribunale. Grazie a tutti”, ha concluso il giornalista.