Il Giubileo dei Giovani: “Adoravamo Francesco ma Leone è fantastico!”

Roma invasa dalle armate pacifiche e indomabili

Roma, 30 lug. (askanews) – Sfatti dal sole e dalla fatica ma allegri e indomabili, sono arrivati a Roma da tutti gli angoli del pianeta per il Giubileo dei Giovani: chi per pochi giorni, chi per una lunga vacanza. Sventolando bandiere e avvolti in magliette con messaggi di fede, in pochi o in larghi gruppi, saranno tutti sabato e domenica nel complesso allestito a Tor Vergata per il clou della manifestazione, ma per ora si accalcano nelle strade attorno al Vaticano in decine di migliaia. E tutti hanno lo stesso messaggio: adoravano Papa Francesco ma Papa Leone è fantastico, l’importante è esserci.”Siamo molto contenti (di Papa Leone), è il Papa migliore che abbiamo avuto, io lo amo, è fantastico” dice un ragazzo tedesco. “Sono molto triste che Papa Francesco sia morto, ma anche Papa Leone è un buon Papa e comunque è la prima volta che vedo un Papa, quindi Papa Leone mi piace un po’ di più…””Veniamo dal Venezuela” dice un giovane seduto sul marciapiede con gli amici, “Felice di Papa Leone, è una benedizione di Dio, i giovani che pregano per la speranza”. “Sì, io mi ero iscritta con la speranza di conoscere Papa Francesco, però sono contenta e grata anche di conoscere Papa Leone” commenta la sua amica.”Veniamo dal Portogallo” dicono due ragazzine in cerca di un ristorante. “Vi piaceva Papa Francesco o preferite vedere Papa Leone?”. “Francesco…” ammette una sorridendo.”Noi veniamo dall’Alsazia” dicono due giovanissime francesi che viaggiano in un gruppone, “siamo arrivate domenica, abbiamo fatto la strada di notte fra domenica e lunedì. Chi preferiamo? Purché ci siano i giovani, che sia Papa Francesco o Papa Leone, l’importante è che i giovani siano davvero integrati nella Chiesa”.Davanti al colonnato di Bernini, un gruppo di ragazzi con le loro accompagnatrici viene dal Cile. “Papa Leone è entusiasmante” commenta una di loro. “Adesso cantiamo “buon compleanno” alla nostra Sorella Laura, ci registri?” E cantano in coro dietro una gigantesca bandiera cilena.