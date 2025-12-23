il-giubileo-delle-donne:-su-rai-3-la-napoli-al-femminile-tra-sacro-e-profano

Il film di Simona Cocozza in onda nella notte del 24, vigilia di Natale

Va in onda su Rai 3, mercoledì 24 dicembre alle 23.25, il film documentario “Il Giubileo delle Donne” della regista Simona Cocozza. Nella notte più sacra della cristianità, a un anno esatto dall’apertura della Porta Santa, la Rai offre ai telespettatori un’opera di grande valore che propone una riflessione inedita e profonda sul ruolo della figura femminile nella fede, nella storia e nel tessuto sociale di Napoli.

Prodotto da Clemart srl in associazione con GA&A Production, il progetto nasce dalla collaborazione con la Regione Campania e la Film Commission Regione Campania (nell’ambito del “Piano per la Cultura e il Turismo 2024/2025 – Racconti di Campania”), con il sostegno del MIC – Direzione Cinema ed Audiovisivo, inserendosi in un più ampio percorso tematico coordinato dalla storica e teologa Adriana Valerio per iniziativa dell’Arcidiocesi Partenopea e del Cardinale Mimmo Battaglia.

L’opera si propone di decodificare la complessità di Napoli, città sospesa tra devozione e vita terrena, attraverso lo sguardo delle sue protagoniste. “Adottare una prospettiva femminile – sottolinea la regista Simona Cocozza – significa riconoscere simboli nascosti e dare voce a quelle rivoluzioni silenziose che si compiono ogni giorno attraverso la forza delle donne.

Il film si distacca da una visione puramente ecclesiastica del termine giubileo per restituirgli una dimensione più autentica e naturale, fatta di piccoli miracoli quotidiani e di una meraviglia costante che troppo spesso rischia di essere dimenticata”.

L’attrice Barbara Petrillo guida lo spettatore tra i luoghi storici di Napoli, tessendo una trama di incontri che spaziano dalle grandi icone del passato alle testimonianze contemporanee. Il racconto cinematografico attraversa esperienze di fede intesa come servizio attivo, come nel caso delle operose suore di clausura impegnate per il bene comune o della realtà delle Lazzarelle, impegnate nel reinserimento delle ex detenute.

Il viaggio tocca l’Ospedale degli Incurabili, simbolo del diritto alla cura, e l’Università Suor Orsola Benincasa, unico ateneo italiano intitolato a una donna, esplorando al contempo altre figure femminili dedite a perpetuare, nel quotidiano di piccoli gesti, il legame viscerale tra Napoli e il mondo dell’aldilà.

Un passaggio fondamentale del documentario riguarda la riscoperta di simboli intensamente femminili custoditi nel cuore della città. Tra i vicoli di San Gregorio Armeno, il film accende i riflettori sul culto di Santa Patrizia, che rinnova il prodigio della liquefazione del sangue con una riservatezza potente e suggestiva.

“Attraverso questa narrazione, – conclude Simona Cocozza – Il Giubileo delle Donne invita il pubblico a osservare il quotidiano con occhi nuovi, celebrando una femminilità orgogliosa e consapevole che si fa custode della memoria e artefice del presente”.

Con Barbara Petrillo; soggetto, sceneggiatura e regia di Simona Cocozza, direttore della fotografia Mariano De Gennaro, montaggio Elisabetta Abrami, musiche originali di Enrico Melozzi e Gaemaria Palumbo. Info: www.fcrc.it