Il dilemma di una mamma il cui marito è in condizioni di salute “fragili» e non può rischiare il contagio Covid. I due figli sono alle medie. L’istituto: devono tornare in classe. Il 24 febbraio la sentenza Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il giudice concede la Dad ai ragazzini con il papà malato. Ma la scuola fa ricorso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento