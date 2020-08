Il giudice del caso Siri: “Fatto fuori con una decisione oscura e repentina”

AGI – Giovanni Guzzetta, il magistrato che si è occupato a San Marino del caso dell’ex sottosegretario leghista Armando Siri, non ne fa “una questione personale ma di messa in discussione del valore dello Stato di diritto con decisioni repentine e oscure”. E osserva con ironia che “anche in un bicchiere d’acqua può esserci una tempesta”.

La tormenta risale alla sera del 24 luglio quando è stato rimosso dall’incarico, quello più importante nell’ordinamento del piccolo Stato, di Dirigente del Tribunale, e nello stesso tempo, il gruppo di magistrati che ha indagato sulla ‘tangentopoli’ del Titano che che coinvolto ex ministri e Capi di Stato,

