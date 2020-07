Il giudice rigetta l’offerta di Weinstein: non bastano 19 milioni alle vittime

AGI – Una giudice federale di New York ha rigettato l’offerta di risarcimento da 19 milioni di dollari proposta ad alcune donne dall’ex produttore cinematografico, Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di prigione per abusi e violenze sessuali. La somma è stata considerata insufficiente dalla procuratrice generale Letitia James per risarcire le vittime, che avevano deciso di presentarsi in tribunale. “Il nostro ufficio – ha detto una portavoce della procura – sta combattendo senza sosta per garantire a queste donne coraggiose cio’ che e’ dovuto loro e continueremo ad andare avanti”.

