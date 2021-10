Il giurista Ato Tameru: “Cresce l’amicizia tra Italia ed Etiopia”

ROMA – La relazione di amicizia tra Italia ed Etiopia cresce e si sviluppa anche grazie all’alleanza e al lavoro in sinergia tra studi legali: a sottolinearlo l’avvocato Tameru Wondm Agegnehu, fondatore del Tameru Wondm Agegnehu Law Office e Of Counsel di BonelliErede. L’occasione delle dichiarazioni è stata la due giorni di Italia Africa Business Week, un forum di dialogo e confronto animato a Roma da imprenditori e rappresentanti della società civile.

“L’amicizia tra Etiopia e Italia ha oltre cento anni” ha sottolineato Ato Tameru, intervistato dall’agenzia Dire. “L’Etiopia è stato il primo Paese africano con il quale l’Italia ha stabilito relazioni e, anche se nel mezzo ci sono stati incidenti, l’amicizia reciproca si è rafforzata e continua a crescere molto”. Secondo Ato Tameru, che ha lavorato come giudice per 19 anni ed è anche stato vicepresidente della Corte suprema in Etiopia, gli studi legali di Addis Abeba stanno “traendo benefici” dai rapporti con BonelliErede e le prospettive restano positive nonostante l’incertezza legata nell’ultimo anno al conflitto armato con epicentro nella regione del Tigray. “Restiamo convinti – ha detto Ato Tameru – di poterci sviluppare ancora nella direzione migliore”.

