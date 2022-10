Seminario promosso da Confidi Pmi Campania, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli con il patrocinio della Regione Campania

“Il giusto percorso per l’accesso al credito” è il titolo del seminario promosso da Confidi Pmi Campania, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ordine dottori commercialisti di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania, in programma martedì 25 ottobre alle ore 10 presso la sede dell’Ordine dottori commercialisti di Napoli, in piazza dei Martiri 30 (nella foto).

All’evento parteciperanno Eraldo Turi (Presidente Odcec – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili – di Napoli), che illustrerà il mese dell’educazione finanziaria; Marilena Nasti (consigliere delegato Commissione Odcec di Napoli Rapporti banche, imprese e crowdfunding) che parlerà delle difficoltà di accesso al credito delle Pmi e degli strumenti per arginare il fenomeno del credit crunch; Angelo Bruscino (vicepresidente Confidi Pmi Campania) che presenterà il Confidi Pmi Campania e i temi del seminario); Maria Cristina Petricca (direttore Federascomfidi) che interverrà sulla piattaforma meritodicredito.it e gli aspetti normativi del credito diretto l. 108/96; Susy Vitelli (Confidi Pmi Campania area fondi Mef e Mise) sul credito diretto e sugli aspetti operativi del fondo l. 108/96).

L’iniziativa fa parte del calendario degli eventi pubblicato sul sito www.quellocheconta.gov.it, e delle attività promosse dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria in occasione del mese dell’educazione finanziaria, hashtag: #ottobreEdufin2022.

