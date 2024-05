il-glam-metal-torna-a-milano-con-il-live-degli-steel-panther

La band americana l’8 luglio 2024 all’Alcatraz di Milano

Milano, 12 mag. (askanews) – Gli Steel Panther torneranno in Italia l’8 luglio 2024 per un concerto all’Alcatraz di Milano, durante la tappa italiana del loro “On The Prowl World Tour 2024”. La band americana, nata a Los Angeles nel 2000, ha raggiunto la fama grazie alla rivisitazione parodistica del glam metal degli anni ’80 e ’90. Con un mix unico di umorismo e musica potente, offrono un’esperienza di concerto straordinaria, ricca di energia e puro intrattenimento.

Il tour include numerose date in Nord America ed Europa, con Milano come unica tappa in Italia, rendendo questo concerto un appuntamento imperdibile. Con testi provocatori e una presenza scenica travolgente, gli Steel Panther trasformeranno il palco dell’Alcatraz in un’esplosione di colori, risate e riff coinvolgenti.

I biglietti e i pacchetti VIP, che includono accesso anticipato e incontri con la band, sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita biglietti online.