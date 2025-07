il-gol-della-vita:-aiutiamo-luigi-a-correre-verso-il-suo-sogno

Ciao, mi chiamo Luigi Volonnino sono nato con una patologia rara, la pseudoartrosi tibiale. Una gamba fragile che tende a spezzarsi e in alcuni casi può portare anche all’amputazione dell’arto.

Il mio primo intervento è avvenuto a 2 anni un intervento durato 7 ore, con esiti negativi.

Dopo un anno dall’ intervento mi rioperano e anche questa volta le cose non vanno nella maniera sperata.

Trascorrono altri due anni ma la mia frattura rimane ancora lì non si calcifica, così i miei genitori decidono di portarmi da un altro specialista che tratta la mia patologia e finalmente arriva il giorno di un nuovo intervento in seguito del quale porterò il fissatore per nove mesi.

Dopo la rimozione del fissatore ho portato il gesso per un anno, ma la mia gamba si è spezzata di nuovo.

La mia mamma scopre che esiste un metodo sperimentale – cross union fracture – se ne occupa il dr. Dror Paley in California, l’unico in grado di risolvere in maniera definitiva il problema.

L’intervento si può fare, la cifra è esorbitante e lei vuole vedermi correre ed essere felice, giocare e avere una vita normale e serena come tutti i bambini. Il mio più grande sogno è diventare un calciatore.

Sono fiducioso, perché la mia mamma ha detto che con questo intervento finalmente potrò avere una vita normale senza stampelle e senza tutore e potrò finalmente fare il mio gol tanto atteso, quello della vita.

Non lasciamo Luigi solo, accompagniamolo verso il futuro.

#AIUTIAMOLUIGI