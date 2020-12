AGI – Anche Vincenzo De Luca ha ricevuto il vaccino anti-Covid questa mattina all’ospedale Cotugno. Il presidente della Regione Campania si era recato intorno alle 10 al nosocomio napoletano per verificare che tutte le operazioni relative al Vax-Day procedessero regolarmente. A quanto apprende l’AGI, De Luca si è vaccinato intorno alle 12, in una delle stanze della direzione generale e non nei box allestiti per il personale sanitario.

Successivamente il presidente della Regione Campania ha pubblicato una foto su Facebook che lo ritrae durante la vaccinazione. “Mi sono vaccinato – scrive nel post – dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il governatore De Luca si vaccina, ed è polemica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento