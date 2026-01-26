lunedì, 26 Gennaio , 26

Iran, Tajani: “Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici”

(Adnkronos) - "Le perdite subite dalla popolazione civile...

Alcaraz mima i crampi agli Australian Open, presa in giro a Sinner?

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz prende in giro Jannik...

Freddo artico negli Usa, gli spaghetti si congelano e restano sospesi: il video è virale

(Adnkronos) - Un piatto di spaghetti e una...

Maltempo, siamo in un lungo tunnel perturbato: mercoledì giornata peggiore

(Adnkronos) - Italia nella morsa del maltempo. "Siamo...
il-governo-annuncia-novita-su-iva-e-tributi:-“pronti-correttivi-nel-milleproroghe”
Il Governo annuncia novità su Iva e tributi: “Pronti correttivi nel Milleproroghe”

Il Governo annuncia novità su Iva e tributi: “Pronti correttivi nel Milleproroghe”

PoliticaIl Governo annuncia novità su Iva e tributi: “Pronti correttivi nel Milleproroghe”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Sul Milleproroghe stiamo valutando alcuni correttivi collegati alla legge di bilancio. In particolare, sulla disciplina Iva delle operazioni permutative, per evitare una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea, è stata modificata la base imponibile, che non è più ancorata al valore normale, ma ai costi sostenuti dal prestatore o dal cedente. Si tratta di una misura che può creare criticità per i contratti già in essere entro il 2025, per i quali continueranno comunque ad applicarsi le regole precedenti. Sono inoltre previste una serie di disposizioni sul payback. Per quanto riguarda la giustizia tributaria, porteremo avanti il decreto legislativo sul riordino della geografia giudiziaria, con interventi legati anche alla nuova figura del magistrato tributario. Infine, procederemo con un decreto sui giochi fisici, dopo il lavoro positivo già svolto su quelli online. In questo quadro rientra anche l’innalzamento da 5.000 a 10.000 euro della soglia per il giudizio monocratico in primo grado, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso e rendere più efficiente il sistema”.

Lo ha dichiarato Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze intervenuto nel corso del IX Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili La riforma fiscale e la legge di bilancio 2026, promosso da Italia Oggi e patrocinato dalla Cnpr. 
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.