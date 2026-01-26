Il Governo annuncia novità su Iva e tributi: “Pronti correttivi nel Milleproroghe”

ROMA – “Sul Milleproroghe stiamo valutando alcuni correttivi collegati alla legge di bilancio. In particolare, sulla disciplina Iva delle operazioni permutative, per evitare una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea, è stata modificata la base imponibile, che non è più ancorata al valore normale, ma ai costi sostenuti dal prestatore o dal cedente. Si tratta di una misura che può creare criticità per i contratti già in essere entro il 2025, per i quali continueranno comunque ad applicarsi le regole precedenti. Sono inoltre previste una serie di disposizioni sul payback. Per quanto riguarda la giustizia tributaria, porteremo avanti il decreto legislativo sul riordino della geografia giudiziaria, con interventi legati anche alla nuova figura del magistrato tributario. Infine, procederemo con un decreto sui giochi fisici, dopo il lavoro positivo già svolto su quelli online. In questo quadro rientra anche l’innalzamento da 5.000 a 10.000 euro della soglia per il giudizio monocratico in primo grado, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso e rendere più efficiente il sistema”.

Lo ha dichiarato Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze intervenuto nel corso del IX Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili La riforma fiscale e la legge di bilancio 2026, promosso da Italia Oggi e patrocinato dalla Cnpr.

