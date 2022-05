Il Governo approva il dl Aiuti da 14 miliardi. Ma il M5S non vota a causa dell’inceneritore a Roma

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Aiuti senza il voto del Movimento 5 Stelle che non ha partecipato al voto, in dissenso sulla previsione dell’inceneritore a Roma, affidato al commissario straordinario, il sindaco Roberto Gualtieri. Il Governo stanzia l’equivalente di due punti di Pil, 30 miliardi di euro, per il sostegno a famiglie e imprese: 14 miliardi per il dl Aiuti, che si vanno ad aggiungere alle misure stanziate nelle scorse settimane. “Lo abbiamo fatto senza scostamento di bilancio. Questo dimostra che non sono tanto gli strumenti che contano, ma la risposta alle necessità, alle esigenze”, spiega il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo l’approvazione del decreto in Cdm.

I fondi saranno disponibili attraverso l’aumento delle tasse sugli extraprofitti delle aziende energetiche, che passa dal 10 al 25%. Per Draghi “è importante segnalare ciò che richiede interventi. Come ci si arriva, poi, viene deciso volta per volta. Il Governo – assicura il premier – resta pronto a tutti gli interventi necessari nel caso del peggioramento della congiuntura”.

Tra le misure principali contenute nel decreto legge Aiuti: il taglio delle accise sui carburanti, il rinnovo del bonus sociale per le famiglie bisognose, un bonus una tantum di 200 euro ai lavoratori e pensionati con redditi fino a 35mila euro, l’estensione dei crediti di imposta per le aziende energivore, l’adeguamento dei prezziari degli appalti.

IL BONUS DA 200 EURO PER I REDDITI FINO A 35MILA EURO

Il Governo ha varato “un sostegno ai redditi di 28 milioni di italiani – annuncia Draghi – Per redditi fino a 35mila euro ci sarà un bonus uguale per tutti di 200 euro, una misura che consente di aiutare le famiglie e limita i rischi di ulteriori aumenti di inflazione”. Il provvedimento varrà per lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti e pensionati, come sottoline in conferenza il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Previsto anche uno sconto sugli abbonamenti al trasporto pubblico per studenti e lavoratori sotto la

DRAGHI: “SENSO DEL GOVERNO È VICINANZA AGLI ITALIANI”

Con il decreto Aiuti il Governo testimonia la “vicinanza a tutti gli italiani. Le decisioni di oggi rappresentano bene la determinazione del Governo. È il senso del Governo stesso”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa per presentare il dl Aiuti.

“L’inflazione può certamente frenare la ripresa”, ammette il premier. Draghi ricorda che l’inflazione dipende dal costo dell’energia, aumentato per il conflitto in Ucraina. “Sono situazioni temporanee che vanno affrontate con strumenti eccezionali senza i quali – osserva il presidente del Consiglio – si rischia di creare condizioni permanenti di debolezza economica e di povertà”.

“ECONOMIA IN RALLENTAMENTO MA NON È RECESSIONE”

“Per il momento l’economia è in rallentamento, non si tratta di recessione”, sottolinea Draghi. “I dati sul mercato del lavoro mostrano come a marzo ci siano stati 800 mila occupati in più rispetto a un anno fa – ricorda il premier -. Il tasso di occupazione sfiora il 60%, il livello più alto dalle serie storiche. Sono dati molto positivi e inattesi in questo quadro. L’impegno nel Governo nel sostenere famiglie e imprese non diminuisce, rimane deciso e intenso. Intendiamo fare tutto quel che è necessario”.

CINGOLANI: “PIANO RIGASSIFICATORI CRUCIALE PER INDIPENDENZA GAS”

Nel dl Aiuti “la norma sui rigassififatori è davvero cruciale” perché nella crisi ucraina, per i rilfessi sui prezzi dell’energia, “l’obiettivo primario è trovare sorgenti gas che permettano di sostituire 29 miliardi di metri cubi di metano importati dalla Russia e trovarli su altri mercati”. Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, lo dice in conferemza stampa a Palazzo Chigi.

M5S SULL’INCENERITORE: “NON SIAMO AL GOVERNO PER TORNARE INDIETRO”

Il M5S non ha partecipato al voto sul decreto Aiuti. “Abbiamo chiesto una cosa che credevamo scontata. Eravamo favorevoli alla norma sui poteri straordinari al sindaco di Roma e, in particolare, anche a quella che gli attribuisce la facoltà di autorizzare nuovi impianti per lo smaltimento rifiuti in deroga a tutte le norme ma avevamo chiesto che questi nuovi impianti, in linea con la normativa europea, fossero di nuova tecnologia, eco-sostenibili e non inceneritori come preannunciato più volte dall’amministrazione capitolina. Niente di tutto questo. Si è preferito mantenere una norma che non c’entra nulla con la sicurezza energetica e il sostegno alle famiglie e alle imprese”. Così una nota M5S, denunciando “una norma che contraddice la transizione ecologica e riporta indietro le lancette dell’orologio”.

“Dispiace per le norme sugli extraprofitti e sulle misure a sostegno di famiglie e imprese che per primi avevamo chiesto a gran voce – prosegue la nota del Movimento – ovviamente continueremo le nostre battaglie per sostenere le imprese e le famiglie, per estendere la norma sugli extraprofitti anche alle imprese farmaceutiche e assicurative che durante la pandemia hanno accumulato profitti straordinari, ma continueremo a contrastare tutte le soluzioni che non sono in linea con i nostri principi e valori.

PATUANELLI: “NOSTRE IDEE SPORCATE, COSÌ TRANSIZIONE SOLO SU CARTA”

“È sbagliato sporcare le idee politiche del Movimento – come la tassazione sugli extraprofitti, il superbonus, il potenziamento di transizione 4.0, le misure sulle bollette e sul rafforzamento patrimoniale – con norme sugli inceneritori, che nulla hanno a che spartire con un decreto aiuti per famiglie e imprese”. Lo dice il capodelegazione M5S al Governo, il ministro Stefano Patuanelli.

“Per questo motivo – aggiunge il ministro delle Politiche agricole – abbiamo deciso di non partecipare al voto. Non siamo contrari alle norme straordinarie per attribuire più poteri al sindaco di Roma, ma abbiamo chiesto che questi nuovi impianti, in linea con la normativa europea, fossero di nuova tecnologia: dunque eco-sostenibili, non inceneritori. Abbiamo proposto di stralciare quella norma, di inserirla in un altro decreto, di aggiustarla. Tutto questo ci è stato negato. Così la transizione ecologica rimane solo sulla carta”.

SALVINI: “M5S FUORI DAL MONDO”

