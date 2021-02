“Il governo ci ha abbandonati”, dicono i settemila del Comitato Partite Iva

AGI – “Ristoratori e negozianti sono molto arrabbiati. Mentre si discute per formare il nuovo Governo, noi siamo stati completamente abbandonati”. Lo dice all’AGI Paolo Polli, a nome del ‘Comitato per la difesa delle Partite Iva’, che rappresenta al momento oltre 7mila – ma le adesioni crescono di giorno in giorno – rappresentanti di queste categorie particolarmente colpite dalla crisi.

“Siamo a febbraio e dobbiamo pagare affitti, stipendi e utenze ma chi deve prendere decisioni si è dimenticato di noi, in particolare del credito d’imposta che ci permetterebbe di versare il 40% dell’affitto, se il proprietario dell’immobile accetta.

