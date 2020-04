Il Dpcm apre dal 4 maggio la possibilità delle visite ai congiunti. Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Tra i prossimi congiunti non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Il Governo, secondo quanto si apprende, sarebbe intenzionato ad estendere la definizione di ‘congiunto’ anche ai conviventi, ai fidanzati e agli affetti stabili.

Il Dpcm,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il governo ci ripensa. Verso il sì alle visite agli “affetti stabili” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento