Il governo decide la stretta sui controlli e le multe. Ma è scontro sulle fabbriche

Cambia l’autocertificazione da presentare, c’è una stretta sui controlli per smascherare i ‘fubetti’ grazie anche all’utilizzo dei droni e si introduce una sanzione amministrativa alta per chi viola le regole anti-contagio: il governo punta a rendere ancora più efficaci le misure per contenere il diffondersi del coronavirus. Domani sul tavolo del Consiglio dei ministri arriva un decreto legge per cercare di frenare chi trasgredisce le norme.

Multa (ora è prevista un’ammenda di 206 euro, chi sta lavorando al provvedimento spiega che in un primo momento si ipotizzava una cifra variabile tra 1000 e 3000 euro, l’eventualità è che la sanzione si aggiri intorno ai 2000) sequestro e confisca di auto e moto per chi continua ad aggirare i divieti di spostamenti possibili solo per comprovato motivo di salute o di lavoro.

