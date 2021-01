AGI – La partita dei ‘responsabili’. E’ dalla conferenza stampa di fine anno di Giuseppe Conte che sono tornate in auge le ricostruzioni sul presunto pacchetto di parlamentari che sarebbero pronti a puntellare il governo in carica, nel caso in cui Italia viva si sfilasse dall’esecutivo, lasciando la maggioranza sotto di 48, 18 al Senato e 30 alla Camera.

Malgrado il presidente del Consiglio abbia espressamente smentito la volontà di andare alla Camera alla “ricerca” di altre maggioranze, è stato il suo riferimento alla necessità di un “passaggio parlamentare”, in caso di rottura con Matteo Renzi, ad alimentare nuove voci e indiscrezioni.

L’articolo Il governo e la partita dei “responsabili”: Udc e Cambiamo si sfilano proviene da Notiziedi.

