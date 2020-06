Il Governo ha fissato le condizioni minime al di sotto delle quali resta irricevibile qualsiasi proposta di Aspi e diventa automatica la revoca. Lo si apprende al termine del vertice odierno a palazzo Chigi su autostrade, a cui hanno partecipato tra gli altri il Presidente Conte e i ministri Gualtieri e De Micheli.

“Io non immagino un futuro in cui ridare a Benetton le autostrade”, ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio a ‘Porta a Porta’. “Quale sia la soluzione tocca ai tecnici – aggiunge – i tremila chilometri di autostrade dopo quello che è successo non riesco a immaginare di ridargliele”.

L’articolo Il governo ha fissato le condizioni minime per non revocare la concessione ad Autostrade proviene da Notiziedi.

