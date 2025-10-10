venerdì, 10 Ottobre , 25

Sostenibilità, Serlenga (Bain & Company): "Frammentazione industriale impedisce circolarità"

Il governo israeliano ha infine ratificato il piano di pace

Il governo israeliano ha infine ratificato il piano di pace

Il governo israeliano ha infine ratificato il piano di pace
ROMA – Dopo mesi di guerra, promesse mancate e diplomazia a singhiozzo, il governo israeliano ha infine approvato l’accordo per la prima fase del piano di pace a Gaza. La firma è arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì, lo ha annunciato lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas, dal canto suo, ha fatto sapere tramite il capo negoziatore Khalil al-Hayya che gli Stati Uniti avrebbero offerto “sufficienti garanzie” sulla fine del conflitto a tempo indeterminato.

Il cessate il fuoco dovrebbe scattare entro 24 ore dalla riunione del governo israeliano – quindi teoricamente entro la notte di venerdì – e prevede un parziale ritiro delle truppe israeliane. Tel Aviv, che oggi controlla oltre l’80% della Striscia, dovrebbe ridurre la presenza al 53%. Una ritirata simbolica più che strategica, con l’esercito comunque a presidiare i punti chiave.Sul fronte umanitario, l’accordo prevede la liberazione di circa 20 ostaggi israeliani ancora vivi e la restituzione dei corpi di 28 persone uccise. Niente cerimonie pubbliche stavolta: Hamas dovrebbe consegnarli direttamente alla Croce Rossa, dopo le polemiche per i rilasci-spettacolo di gennaio. In cambio, Israele libererà 250 ergastolani palestinesi e 1.700 detenuti arrestati dopo il 7 ottobre 2023, compresi donne e bambini. Resta fuori dalla lista Marwan Barghouti – leader storico e potenziale riunificatore della politica palestinese.Donald Trump, che del piano di pace si è autoproclamato architetto, ha annunciato una cerimonia “ufficiale” del cessate il fuoco in Egitto, forse domenica. Magari con tappa anche in Israele.
