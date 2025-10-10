il-governo-israeliano-ha-infine-ratificato-il-piano-di-pace

ROMA – Dopo mesi di guerra, promesse mancate e diplomazia a singhiozzo, il governo israeliano ha infine approvato l’accordo per la prima fase del piano di pace a Gaza. La firma è arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì, lo ha annunciato lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas, dal canto suo, ha fatto sapere tramite il capo negoziatore Khalil al-Hayya che gli Stati Uniti avrebbero offerto “sufficienti garanzie” sulla fine del conflitto a tempo indeterminato.

Il cessate il fuoco dovrebbe scattare entro 24 ore dalla riunione del governo israeliano – quindi teoricamente entro la notte di venerdì – e prevede un parziale ritiro delle truppe israeliane. Tel Aviv, che oggi controlla oltre l’80% della Striscia, dovrebbe ridurre la presenza al 53%. Una ritirata simbolica più che strategica, con l’esercito comunque a presidiare i punti chiave.Sul fronte umanitario, l’accordo prevede la liberazione di circa 20 ostaggi israeliani ancora vivi e la restituzione dei corpi di 28 persone uccise. Niente cerimonie pubbliche stavolta: Hamas dovrebbe consegnarli direttamente alla Croce Rossa, dopo le polemiche per i rilasci-spettacolo di gennaio. In cambio, Israele libererà 250 ergastolani palestinesi e 1.700 detenuti arrestati dopo il 7 ottobre 2023, compresi donne e bambini. Resta fuori dalla lista Marwan Barghouti – leader storico e potenziale riunificatore della politica palestinese.Donald Trump, che del piano di pace si è autoproclamato architetto, ha annunciato una cerimonia “ufficiale” del cessate il fuoco in Egitto, forse domenica. Magari con tappa anche in Israele.

