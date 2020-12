Il governo regge alla prova del Mes alla Camera ma cresce il malessere di Pd e Iv

AGI – La maggioranza si schiera al fianco del premier Giuseppe Conte nella trattativa europea sulla riforma del Mes. Il governo supera senza incidenti il primo scoglio del voto alla Camera.

No strappi ma 13 dissidenti M5s votano contro alla Camera

Il temuto strappo non si consuma, anche se la ‘fronda’ dei dissidenti a Montecitorio si attesta a quota 13 voti contrari (10 invece i pentastellati assenti non in missione).

Numeri insufficienti a mettere in difficoltà i giallorossi, che approvano in quattro diverse votazioni la risoluzione frutto di una lunga e difficile mediazione. Ma che certo riflettono le spaccature interne ai 5 stelle che si sono consumate nelle ultime settimane.

