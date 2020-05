Il governo serra la morsa su Hong Kong. Pompeo: “Non è più autonoma dalla Cina”

È di almeno trecento arresti il bilancio delle proteste a Hong Kong contro la legge sull’inno nazionale, in discussione all’Assemblea Legislativa, il parlamento della città. Già dalla serata di ieri, il palazzo era circondato dagli agenti, che hanno eretto barriere e bloccato strade per impedire l’accesso ai manifestanti pro-democrazia.

Le proteste riguardavano la legge sull’inno nazionale, la cui approvazione è prevista per il mese prossimo, che prevede pene pecuniarie e fino a tre anni di carcere per chiunque insulti o si mostri irrispettoso verso l’inno cinese. La tensione rimane alta a Hong Kong anche per la legge sulla sicurezza nazionale nella città,

