Il governo si dà altri 10 giorni prima di decidere sulla revoca ad Autostrade

AGI – Non è un ultimatum ma un tentativo di mediazione per tornare all’intesa del 14 luglio. Al termine di un’altra giornata convulsa sul dossier Autostrade per l’Italia – dopo la conferma della propria posizione da parte di Atlantia e Aspi nei Cda di ieri – poco prima del Cdm si è svolto un vertice ristretto tra il premier Giuseppe Conte, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Entro 10 giorni sarà convocato un nuovo Cdm per assumere determinazioni sulla base delle mutate condizioni da parte di Atlantia rispetto all’intesa di luglio.

