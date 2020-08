AGI – Rendere obbligatorio il vaccino per il Covid, meno rinvii e, dopo un buon risultato in Europa, più impegno in Italia per politiche coraggiose, che non siano guidate dal consenso. Con queste ‘linee guida’, Matteo Renzi torna a spronare il premier Giuseppe Conte e il suo governo

“Basta rinvii, non si governa col consenso”

Il primo ministro italiano, spiega in un’intervista al Corriere della Sera il leader di Italia viva, “in Europa ha fatto bene”. Adesso, però, “bisogna vedere come il premier lavorerà in Italia”, perché “molti dei provvedimenti presi sono funzionali al consenso, come si vede dalla insistita narrazione sui sondaggi e sul consenso social.

L'articolo Il governo spenda bene e non cerchi il consenso, chiede Renzi proviene da Notiziedi.

